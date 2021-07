“Beccato” con marijuana pronta per essere spacciata e più di 5mila euro

“Pizzicato” con marijuana pronta per essere immessa sul mercato e con oltre 5mila euro in contanti. Così per G.M, 36enne già noto alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto.

Nel corso di una perquisizione, i carabinieri di Filadelfia, con i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile, del nucleo Cinofili e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno trovato all’interno di un fondo agricolo 75 piante di marijuana, quasi 400 grammi della stessa sostanza già essiccata e suddivisa in 42 dosi, e i più di 5mila euro in banconote di vario taglio.

Espletate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia,l’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Catanzaro.