Madonna che piange a San Gregorio d’Ippona, il responso: non è sangue

Non è sangue il liquido fuoriuscito dagli occhi della statua dell'Immacolata Concezione nel giardino di una casa privata di San Gregorio d'Ippona (QUI). Il responso informale arriva dopo i risultati delle analisi eseguite nel laboratorio Salus-Mangialavori di Vibo Valentia.

Il sindaco Pasquale Farfaglia ha tuttavia fatto sapere che domani, lunedì 5 luglio, consulterà la Curia Vescovile per poi rivolgersi all'Arpacal. Il primo cittadino intende far esaminare il liquido dai tecnici dell’Agenzia regionale per fare chiarezza sulla natura della sostanza.

Il liquido è stato notato dalla badante della donna di 99 anni proprietaria dell’area in cui è stata posizionata la statua della Madonna. Il sindaco, una volta informato dell'episodio, ha fatto mettere i sigilli all'area interessata, e si è detto subito pronto ad andare fino in fondo per capire l'origine del fenomeno.