Rossano. Successo per “Il cammino delle meraviglie”

Successo per “Il cammino delle meraviglie” con visita guidata, a cura della pro loco “La Bizantina” in collaborazione con l'associazione “Retake”, nell'incantevole centro storico di Rossano. I numerosi partecipanti, dopo il raduno nel piazzale Traforo ed il saluto di benvenuto da parte dell'Assessore al Turismo del comune unico di Corigliano-Rossano: Tiziano Caudullo, si sono incamminati alla scoperta delle bellezze della città antica nell'area di Rossano.

Queste le tappe: Porta Portello, Chiesetta Schiavonea, Chiesetta della Madonna del Carmine nel popoloso quartiere del Carminello, Camara di Via Cerasaro, Porta Romana o Porta dell'Acqua, Monumento dei Caduti, San Nilo, Piazza Grotta Ferrata, Vico Rizzuti, Arco De Muro, Piazza del Popolo, Cattedrale, Chiesa di San Bernardino, Piazza SS. Anargiri dove si è dato vita alla degustazione dei prodotti tipici locali a cura di Natale Montagna. L'arrivo dei numerosi partecipanti è stato allietato dalla musica popolare eseguita, magistralmente, da Antonio Francesco Sapia, Benigno Grillo e dalla cantante Martina Diaco.

Soddisfatti, in modo particolare, i due presidenti della Pro Loco di Corigliano e Rossano, rispettivamente Valeria Capalbo e Federico Smurra, per la buona riuscita dell'evento. Un plauso, in modo particolare, anche a Ciccio Ratti ed Elisabetta Salatino, dell'associazione “Retake”, che hanno guidato i partecipanti (fra cui molti turisti in vacanza nel territorio) alla scoperta di alcuni luoghi suggestivi del centro storico bizantino (area di Rossano). Prossimo appuntamento è per martedì 7 luglio, con partenza alle 19:30 da Villa Margherita nel centro storico di Corigliano, alla scoperta del meraviglioso borgo antico della città ausonica.