Incendio a Bisignano nel vivaio De Gregorio. I vigili del fuoco di Cosenza e Rende, intervenuti sul posto, stanno lavorando per circoscrivere il rogo, che si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento.

All’interno dei capannoni sono presenti cisterne di gasolio e materiale plastico infiammabile, per questo motivo è stato richiesto il supporto di un mezzo aereo.