Incidente sul lavoro in Piemonte, cosentino si ribalta con la betoniera e cade nel torrente. Deceduto

Era di San Giovanni in Fiore Giuseppe Cerminara, l’uomo di 44 anni, deceduto questa mattina alle 9 in Piemonte. L’uomo era alla guida di una betoniera quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato dal ponte sulla strada di Predosa, nell’alveo del torrente Orba.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, ma per il 44enne non c’è stato nulla da fare è infatti deceduto. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e dai carabinieri ed è stato quindi trasportato nell’obitorio di Novi Ligure a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il mezzo è stato invece recuperato da una gru di una ditta specializzata, mentre le squadre a terra hanno chiuso la strada provinciale per le operazioni di disboscamento per permettere il recupero.