Reggio. Precipita per diversi metri in un burrone, salvato dai vigili

Disavventura a lieto fine per un uomo caduto in un burrone a Croce Valanidi, frazione di Reggio Calabria. L’uomo, che è caduto per diversi metri ed è finito in un dirupo, è stato individuato e messo in salvo dai vigili del fuoco del servizio speleo alpino fluviale.

A causa della zona impervia il recupero è stato difficoltoso. Sul posto era intervenuto anche un elicottero del corpo che a causa del forte vento non è riuscito a operare. I soccorritori hanno deciso di recuperare l'uomo con le squadra di terra.

Dopo il salvataggio, che si è concluso nel primo pomeriggio, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 dopo aver riportato diverse contusioni in varie parti del corpo, ma non risulta in pericolo di vita.