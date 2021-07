Covid in Calabria, balzo in avanti dei contagi: in 24 ore 56 nuovi positivi. Nessun decesso

Balzo in avanti dei contagi in Calabria. Oggi sono stati registrati 56 nuovi positivi, ma nel bollettino non ci sono decessi. Aumentano dunque i casi di Sars-CoV-2 nella nostra regione, rispetto ai 13 positivi di ieri (QUI).



È la provincia di Cosenza a registrare più positivi sono i suoi 41 casi, seguono poi Catanzaro e Crotone, dove nelle ultime 24 ore è stato registrato un solo caso. Zero nuovi positivi a Reggio Calabria e Vibo Valentia, mentre sono 13 le persone che hanno contratto il Covid-19 provenienti da altra regione o stato.

In tutti i casi totali sono 69.058, mentre i decessi si attestano a quota 1.228. I tamponi effettuati e processati nell’ultime giornata sono stati 2.016.

È balzo in avanti anche dei guariti, dato che nelle ultime 24 ore sono 1.334 le persone uscite dall’incubo del Covid-19, mentre gli attuali positivi sono 3.380 (-1.278). Diminuiscono anche le persone affette da coronavirus che non richiedono cure in ospedale e che si trovano in isolamento domiciliare - 1.280, per un totale di 3.320.

Tuttavia nei reparti ordinari sono stati occupati due nuovi posti letto, dato che a Cosenza sono state ricoverate due persone, una Vibo e una anche a Catanzaro, mentre a Reggio Calabria sono stati dimessi due pazienti. In terapia intensiva si trovano invece sei pazienti.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove oggi non è stato registrato nessun nuovo caso, le persone che si sono ammalate 23.090 persone. Attualmente i casi attivi sono 213, di cui 15 ricoveri in reparto (-2); 1 in terapia intensiva; 197 in isolamento domiciliare (-28);. I casi chiusi sono 22.877, di cui 22.542 guariti (+30); 335 deceduti.

Nel Cosentino i casi totali sono 23.089, ma nelle ultime 24 ore sono stati registrati 41 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 2.828, di cui 19 ricoveri in reparto (-2); 4 in terapia intensiva; 2.805 in isolamento domiciliare (-1.256). I casi chiusi sono 20.261, di cui 19.705 guariti (+1.304); 556 deceduti)

Nel Catanzarese si registra un solo nuovo positivo, ma da febbraio si sono ammalati in 10.258. Attualmente i casi attivi sono 89, di cui 12 ricoveri in reparto (+1); uno in terapia intensiva; 76 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10.169, di cui 10.025 guariti; 144 deceduti.

Nel Crotonese i casi totali sono stati 6.572, e nelle ultime 24 ore è stato registrato un solo nuovo positivo. Attualmente i casi attivi sono 56, di cui 4 ricoveri in reparto; 52 in isolamento domiciliare (+1). I casi chiusi sono 6.516, di cui 6.415 guariti; 101 deceduti.

Nel Vibonese non è stato registrato alcun nuovo positivo, ma da inizio febbraio si sono ammalati in 5.563. Attualmente i casi attivi sono 50, di cui 4 ricoveri in reparto (+1); 46 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi sono 5.513, di cui 5.421 guariti; 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato attualmente i casi attivi sono 144 (+13) e si trovano tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 342 e sono tutti guariti.