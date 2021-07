Processo Magma, 29 condanne e due assoluzioni

Sono 29 le condanne comminate e due le assoluzioni nel processo scaturito dall’operazione Magma (QUI). Il gup Maria Rosa Barbieri ha infatti accolto le richieste del sostituto procuratore della Dda Francesco Ponzetta e ha condannato i boss della famiglia mafiosa di Bellocco.

Sei persone sono state condannate a 20 anni di reclusione: Umberto Bellocco, Domenico Bellocco (45 anni), Francesco Corrao, Alessandro Fonti, Domenico Mercuri e Francesco Morano.

Sono 16 gli anni di reclusione disposti per Domenico Bellocco (41 anni), mentre Carmelo Aglioti, Marco Fiori e Vincenzo Gallizzi sono stati condannati a 18 anni e 8 mesi di carcere. Gli altri imputati invece sono stati condannati a pene che vanno dagli 11 mesi ai 16 anni di carcere.

Assoluzione invece per Vincenzo Pesce e Simone Massida.

Il processo è scaturito dall’operazione che, coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall’aggiunto Gaetano Paci, nel 2019 ha portato all’arresto di 45 persone accusate a vario titolo di aveva portato nel 2019 all’arresto di 45 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di droga, detenzione di armi e rapina aggravata.

Per l’accusa, il gruppo avrebbe importato dall’Argentina e dal Costarica ingenti quantitativi di sostanza stupefacente nascondendola all’interno di borsoni che poi venivano occultati nei container. Il clan, prima che la merce partisse, era solito inviare un emissario per controllare le sostanze e contattare i trafficanti per organizzare gli aspetti logistici dell'importazione.