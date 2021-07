Incendio vicino la sede stradale della 106. A causa del rogo il traffico lungo l’arteria e in particolare in corrispondenza dello svincolo di Copanello a Stalettì è stato bloccato per circa un'ora, così come è stato bloccato l’innesto con la statale 106 Var di Catanzaro.

Sul posto il personale Anas e i vigili del fuoco, i primi per ripristinare la circolazione e i secondo per domare le fiamme.

(ultimo aggiornamento 15:03)