Serra San Bruno, perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata. Ferito 85enne

Un elicottero per il soccorso

Era alla guida del proprio mezzo quando, per cause in costo di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata. È successo intorno alle 10.30 di questa mattina a Serra San Bruno.

L’uomo, un 85enne del luogo, che è rimasto bloccato nel veicolo a seguito del ribaltamento, è stato estratto dai vigili del fuoco arrivati sul posto dopo la richiesta di soccorsi da parte degli automobilisti che transitavano lungo la strada.

Oltre ai vigili sul posto è intervenuto l’elicottero del 118. L’uomo, che ha riportato diversi traumi, è stato trasferito a Reggio Calabria ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

I vigili hanno messo in sicurezza l’area e hanno recuperato il mezzo.