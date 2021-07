Intensa settimana di controlli per la Polizia nel crotonese: 2 arresti e 12 denunce

Una nuova intensa settimana di controlli, svolti nell’ambito del piano nazionale “Focus ‘Ndrangheta”, sta per concludersi per gli agenti della Questura di Crotone. Nell’arco di pochi giorni, i poliziotti pitagorici sono riusciti ad arrestare due persone, denunciarne altre dodici e segnalare due soggetti all’Autorità Amministrativa, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno effettuato anche diversi posti di blocco, identificato 1.145 persone, controllato 491 veicoli, ed elevato 28 multe per violazioni al Codice della Strada. Altre 3 sanzioni sono state invece elevate per violazione delle norme anti-Covid.

Sempre nel corso della settimana sono state eseguite 21 perquisizioni e 5 controlli amministrativi a cui hanno fatto seguito altrettante sanzioni.

In particolare, nella giornata di sabato scorso il personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra Amministrativa, unitamente a personale dell’U.P.G.S.P. e a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, ha intensificato i controlli tra i locali di Isola di Capo Rizzuto, Le Castella e Cutro.

In un caso è stato sanzionato il proprietario di un locale di Le Castella per occupazione del suolo pubblico mentre, in un altro, il proprietario di un locale di Cutro per il mancato rispetto dei protocolli atti al contenimento del rischio epidemiologico derivante dal virus Covid-19.

Nella giornata di martedì, 29 giugno, invece l’attenzione è stata rivolta – con il supporto del personale del RPC di Siderno, della Capitaneria di Porto di Crotone e della Polizia locale di Crotone - ad un’attività di somministrazione di alimenti e bevande con annesso servizio di stabilimento balneare di Crotone. in questo caso è stata riscontrata l’abusiva occupazione del suolo demaniale marittimo dove erano messi in posa ombrelloni e sdraio. Il tutto è stato sequestrato e il titolare sanzionato e denunciato.

Nella stessa giornata è stato sanzionato il titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicata a Capo Rizzuto in quanto esercitava l’attività in assenza della prevista autorizzazione amministrativa.

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, gli operatori della Squadra Volante hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti due involucri di sostanze stupefacenti: il primo contenente marijuana per un peso complessivo lordo di 2,68 gr. e il secondo 0,90 gr. di hashish.