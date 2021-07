Inchiesta “Basso profilo”: nuovi atti e contestazioni aggravano le posizioni di alcuni indagati

Il gup distrettuale Simona Manna ha predisposto un “fitto” calendario di udienze, quattro in particolare fino al 16 luglio, nell’ambito del procedimento denominato “Basso Profilo” che ha visto coinvolti 78 imputati.( QUI)

Mentre che è stata preannunciata da molti difensori la scelta del rito abbreviato per i propri assistiti, è stata stralciata, per omessa notifica, la posizione del funzionario del Consorzio di bonifica Jonio crotonese, Giuseppe Labernarda.

E intanto, nel corso della prima udienza che è stata rinviato dal gup al 7 luglio, sono arrivati nuovi atti, contestazione di nuovi reati e si aggrava la posizione di Umberto Gigliotta, alias “Mister Centomila”, al quale viene contestata l’associazione mafiosa con il ruolo di organizzatore.

L’inchiesta, aveva posto l’accento su quello che definisce un gruppo “estremamente coeso, strutturalmente complesso ed altamente organizzato” e con i nuovi atti depositati, si punterebbe a far trasparire il legame tra l’imputato Giglio Glenda, ex presidente dei giovani industriali di Crotone e i componenti dell’associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso.

Associazioni, queste, riferite, tra gli altri, a soggetti di caratura come Nicolino Grande Aracri, Giovanni Trapasso, Alfonso Mannolo e Antonio Santo Bagnato.

Nel corso dell’udienza hanno chiesto di costituirsi parte civile i Comuni di Catanzaro e Rocca Bernarda, la Provincia di Catanzaro, i ministeri di Interno, Difesa e Finanze e l’Agenzia delle entrate.