Crotone. Un altro spacciatore assicurato alla giustizia: dovrà scontare oltre 4 anni

Un altro colpo inferto alla microcriminalità crotonese dagli agenti della Squadra Mobile locale. Nel pomeriggio di ieri, infatti, un altro giovane spacciatore, A.D., 29enne, è stato assicurato alla giustizia dai poliziotti che hanno eseguito a suo carcico un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale pitagorico.

Il giovane dovrà scontare una pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione, a seguito dei provvedimenti di condanna divenuti definitivi ed originati da due distinti procedimenti penali che lo vedono imputato per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, l’ultimo dei quali scaturito proprio dall’arresto eseguitop dalla stessa Mobile nel febbraio scorso.

In particolare, il 29enne, al tremine di alcuni servizi effettuati nel quartiere Acquabona, era stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina per un peso totale di poco più di 85 grammi.