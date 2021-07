Covid in Calabria, oggi nessuna vittima. I nuovi casi sono 13

Nessun decesso oggi in Calabria dove, secondo il bollettino di oggi venerdì 2 luglio, i nuovi positivi sono 13. Curva dunque in discesa, dato che ieri i nuovi casi erano stato 27 (QUI). Dati emerso dai 2.033 tamponi effettuati e processati.

Nella nostra regione le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 69.002 mentre i decessi sono stati 1.228.

Il maggior numeri di casi è stato registrato nella provincia di Catanzaro (+6), seguono poi Cosenza (+4), Reggio Calabria (+2) e Vibo Valentia (+1) mentre nel Crotonese non sono stati registrati casi.

I guariti sono in tutto 63.116, mentre le persone uscite dall’incubo del Covid-19 sono oggi 316. Gli attuali positivi sono 4.658 (-316).

Cala ancora la pressione sulle strutture sanitarie, dato che in reparto si trovano 52 persone (-7), mentre in terapia intensiva sono ricoverati sei pazienti. In isolamento domiciliare si trovano invece 4.600 (-309).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 23.090, oggi i nuovi positivi sono 2. Attualmente i casi attivi sono 243, di cui 17 ricoveri in reparto (-1); 1 in terapia intensiva; 225 in isolamento domiciliare (-12). I casi chiusi sono 22.847, di cui 22.512 guariti (+15); 335 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono quattro, ma da febbraio il totale è 23.048. Attualmente i casi attivi sono 4.091, di cui 17 ricoveri in reparto (-3); 4 in terapia intensiva; 4.070 in isolamento domiciliare (-257). I casi chiusi sono 18.957, di cui 18.401 guariti (+264); 556 deceduti.

Nel Catanzarese i casi totali sono stati 10.257, ma nelle ultime 24 ore si sono ammalati in sei. Attualmente i casi attivi sono 88, di cui 11 ricoveri in reparto (-3); 1 in terapia intensiva; 76 in isolamento domiciliare (-37). I casi chiusi sono 10.169 di cui 10.025 guariti (+41); 144 deceduti.

Nel Crotonese, in cui oggi non ci sono contagi, i casi totali sono stati 6.571. Attualmente i casi attivi sono 55, di cui 4 ricoveri in reparto; 51 in isolamento domiciliare (-4). I casi chiusi sono 6.516 di cui 6.415 guariti (+4); 101 deceduti.

Nel Vibonese i casi totali sono stati 5.563, mentre si registra un solo positivo. Attualmente i casi attivi sono 50, di cui 3 ricoveri in reparto; 47 in isolamento domiciliare (-4). I casi chiusi sono 5.513, di cui 5.421 guariti (+5); 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato attualmente i casi totali sono 473, di cui 342 guariti. Al momento i casi attivi sono 131 e si trovano in isolamento domiciliare.