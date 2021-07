Petilia, deposito incontrollato di rifiuti in pieno Parco della Sila. Quattro denunce

Gestione illecita di rifiuti. Con questa accusa quattro persone sono state denunciate per aver creato una discarica abusiva in pieno parco nazionale della Sila.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Cotronei che, nel corso di un controllo, in un’area privata a Petilia Policastro, sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e ricadente all'interno della zona 2 del Parco Nazionale della Sila, hanno scoperto un deposito incontrollato di rifiuti costituito da terre e rocce da scavo illecitamente smaltite provenienti da un cantiere edile aperto nelle vicinanze dove erano in corso dei lavori per la realizzazione di un’abitazione.

I militari hanno quindi riscontrato diverse violazioni alla normativa ambientale e alla legge quadro sulle aree protette che ha portato alla denuncia a vario titolo della ditta esecutrice dei lavori, di un suo dipendente, del trasportatore dei rifiuti e del proprietario del terreno.