La tv giapponese alla scoperta delle bellezze di Tropea

Dal Giappone alla Calabria per far scoprire le bellezze di Tropea e il mito di Ulisse e del viaggio di Omero lungo la costa degli Dei e la Terra dei Feaci. Gli operatori della tv nipponica-Tbs, del gruppo Tokyo Broadcasting System Television, hanno soggiornato a Tropea dove hanno girato per tre intervistando anche Sergio Basile, il direttore dell'ente di promozione turistica e culturale Rete Museale Regionale.

Basile la scorsa estate ha promosso a Tropea una tappa dell’Odissea Museum, il primo museo in Italia ispirato alle leggende e ai miti di Ulisse tra Magna Grecia e Trinacria. Un progetto, nato a Catanzaro, che ha contribuito a proiettare l’immagine di Tropea e della Calabria a livello nazionale ed internazionale, attirando anche l’attenzione dei media del Sol Levante.

Davanti alle telecamere del primo colosso televisivo privato giapponese, Basile ha raccontato la gloriosa storia della Magna Graecia e delle influenze romaniche e basiliane, che trovano un mirabile esempio nel patrimonio artistico e religioso di Tropea. In particolare, l’attenzione si è soffermata sul Duomo della città, in cui l’origine normanna si fonde con lo stile barocco, e sulla celebre Madonna “nera” di Romania, custodita al suo interno.

A margine dell’iniziativa, la Rete Museale Regionale – con l’impegno della project manager Graziella Cirillo - ha anche condiviso con il brand giapponese l’intesa per un tour, da realizzare nel prossimo anno, mirato a promuovere un “gemellaggio” tra la storia della Magna Graecia e la nobile cultura dei samurai.

“Storia, mito e leggenda – ha commentato Basile - che si intrecciano come nel caso dell’Odissea Museum, il percorso itinerante che dopo il successo riscosso a Tropea, tornerà ad animare anche quest’estate in una nuova location, sempre in Calabria, con un programma di attività in via di definizione”.