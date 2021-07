Consorzio Ionio Crotonese, Torchia: “Abbiamo già detto e lo ribadiamo: è emergenza acqua!”

“Lo abbiamo già detto, la campagna irrigua di quest’anno è partita già svantaggiata a causa del ridotto volume di acqua disponibile e per la prolungata mancanza di pioggia nelle passate stagioni; oltre alle raccomandazioni a tutti per un uso oculato, abbiamo anche inviato una nota a Società A2A, Regione Calabria, Prefettura e tutti gli altri enti interessati, per richiedere ulteriori rilasci oltre a quello residuo da noi individuato da Convenzione, che è stato di circa 500.000 metri cubi”. È quanto afferma in una nota, con un pizzico di indignazione, il presidente del Consorzio Di Bonifica “Ionio Crotonese” Roberto Torchia.

“Pensiamo non vi sia alcuna necessità di sottolineare quanto stia facendo caldo in queste settimane e – aggiunge Torchia -quanto possano soffrirne le colture in atto”.

Torchia avanza dicendo che una nota indirizzata nei giorni scorsi alla Regione, alla Prefettura di crotone e ai sindaci non ha fatto altro che “preannunciare ulteriori e maggiori rischi e danni”, ed aggiunge “il fatto che nemmeno l’arrivo di ulteriori 2.500 l/s di portata richiesti ptranno scongiurare ulteriori sciagure per l’intero comparto e per quelli direttamente o indirettamente collegati”.

“L’emergenza è dietro l’angolo, non possiamo fare altro che ribadire, come fatto anche ieri sempre alle autorità competenti (con un’altra nota ancora) che l’urgenza di rilasciare altri volumi, prima che precipiti completamente la situazione, è di vitale importanza. Ma ancora non è arrivata alcuna risposta!”, conclude Torchia.