Rifiuti, Magorno: “Emergenza in Calabria, porterò il caso in Parlamento”

"Di fronte al silenzio assoluto delle istituzioni regionali sulla drammatica emergenza rifiuti che sta vivendo la Calabria, e in particolare la provincia di Cosenza, è mio dovere attivare tutti gli strumenti possibili per giungere a una pronta ed efficace soluzione”. Lo afferma in un post su Facebook il Senatore di Italia Viva, candidato a Presidente della Regione Calabria, Ernesto Magorno.

Sempre sui social, il Senatore si impegna in prima persona sulla questione e dichiara: “presenterò un'interrogazione urgente al Governo per sapere se l'esecutivo sia a conoscenza della situazione e quali poteri sostitutivi intenda utilizzare per sopperire alle gravi carenze delle istituzioni calabresi. Vi è in ballo la salute dei cittadini, costretti a convivere con accumuli di rifiuti in un periodo di grande caldo tale da compromettere i necessari standard di igiene, e in più - particolare ancora più sconcertante - siamo alle soglie dei grandi flussi turistici. Non possiamo dunque permetterci di restare con le mani in mani.".

“Solleciterò le istituzioni nazionali con tutti gli strumenti possibili, anche attraverso un intervento nell'aula del Senato finalizzato a coinvolgere il Governo nella filiera delle responsabilità”, conclude Magorno.

(Ultimo aggiornamento alle 13.09)