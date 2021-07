Vaccini anti-Covid: nel catanzarese aprono due nuovi Hub

Nel catanzarese si continua a “correre” al fine di ottenere l’immunizzazione di massa contro il Coronavirus. A confermarlo è l’apertura di due nuovi HUB vaccinali che andranno a potenziare l’offerta sul territorio.

Per il pomeriggio di domani, infatti, è prevista l’apertura di un HUB vaccinale nel territorio comunale di Lamezia Terme. Nel pomeriggio di domenica, invece, un altro Hub entrerà in funzione nel territorio comunale di Soverato.

Nuove aperture che non sostituiranno i punti vaccinali ospedalieri già esistenti, che invece resteranno attivi e funzionanti regolarmente per proseguire la campagna in sicurezza.

A confermarlo è anche il Direttore Dipartimento di Prevenzione, Giuseppe Caparello, che dichiara: “i punti Vaccinali dell’ospedale di Lamezia Terme e di Soverato non chiuderanno a seguito dell’apertura dei nuovi Hub, è un servizio in più per i cittadini”.

L’azienda sanitaria catanzarese, forte del know how acquisito sulla vaccinazione anti-Sars-CoV 2, ha dunque deciso di ottimizzare l’organizzazione aprendo ulteriori punti in supporto ai Presidi spedalieri (PO Lamezia, PO Soveria e PO Soverato) e ai punti territoriali esistenti per rendere il percorso ancora più fluido e con tempi di attesa il più contenuti possibile.