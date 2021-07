Regionali. Ventura: “Non ritengo impossibile battere il centrodestra”

Maria Antonietta Ventura

La coalizione calabrese di centrosinistra ha incontrato ieri sera la candidata alla presidenza della Regione Calabria, Maria Antonietta Ventura.

Gli intervenuti si sono ritrovati unanimemente sul sostegno al progetto politico messo in campo, riconoscendo alla candidata una forte credibilità e la capacità, con la sua presenza, di allargare ulteriormente la compagine elettorale. Il dibattito si è sviluppato attorno ai temi della campagna elettorale, sulla costituzione del programma e sui criteri per la definizione delle liste, in tal senso si è deciso di stilare un codice etico che possa fungere da canovaccio per tutti.

Maria Antonietta Ventura si è mostrata pienamente disponibile all'ascolto e alla condivisione di idee e valori ed ha annunciato la sua prima uscita pubblica che si terrà domenica prossima a San Lucido, suo paese “di vita”, come ci ha tenuto a definirlo, da qui partirà una campagna elettorale che la vedrà impegnata in mezzo alla gente, tra i giovani, con le donne e in ogni piazza per i prossimi mesi.

“Il tempo che abbiamo davanti non è poco -ha detto la candidata nel concludere il suo intervento- l'importante sarà usarlo al meglio per ascoltare i calabresi, soprattutto i più sfiduciati, quelli che negli ultimi anni hanno scelto di non votare. Non ritengo impossibile battere il centrodestra, mettiamoci insieme a lavoro e i risultati arriveranno”.