Centauro si schianta contro muretto nel vibonese: interviene l’elisoccorso

Grave incidente nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 46, in località Carramango di Monterosso. A rimanere coinvolto è stato un centauro di 41 anni, F.B., che - probabilmente a causa di un sorpasso – è andato a schiantarsi contro un muretto.

L’impatto è stato molto violento e il motociclista ha riportato numerose ferite. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni dottori che si trovavano di passaggio sulla strada provinciale ed hanno richiesto nell’immediato l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. La moto, a seguito dello schianto, è andata in fiamme.