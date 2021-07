“Crotone negli scatti di ieri e di oggi”: inaugurata la mostra fotografica nella Sala Margherita

Chi desidera rivivere le atmosfere, le sensazioni e le suggestioni che ha regalato e continua a regalare il centro storico cittadino ha l’occasione giusta visitando la mostra fotografica “Crotone negli scatti di ieri e di oggi” che è stata inaugurata questa sera nella Sala Margherita.

La mostra è aperta al pubblico fino al 10 luglio. Evento che si inserisce nell’ambito del progetto “Biblioteca Casa di Quartiere” - Piano Cultura Futuro Urbano promosso dall’assessorato alla Cultura a cura del Gak Gruppo Archeologico Krotoniate in collaborazione con l’associazione Krotongrafia.

Non a caso, per ospitare, la mostra è stata scelta la Sala Margherita, recentemente riqualificata dall’amministrazione Voce, che oggi è diventata una sala polifunzionale per ospitare concerti, eventi culturali, convegni e, come in questo periodo, mostre fotografiche.

Il centro storico è uno spazio di conservazione unico, un patrimonoi stratificato dal valore culturale inestimabile. Lo spirito del progetto è non consideralo un semplice accumulo di case o abitazioni di epoche diverse collocate in modo disordinato.

Viceversa dietro di essere vi è una organizzazione storica, ben rintracciabile in quelle ramificazioni strutturali che si palesano man mano che se ne percorrono i vicoli e le piazzette.

Sono tracce di umanità, testimonianze che sopravvivono al tempo lasciando qualcosa che è destinato a rimanere nei secoli: l’identità del popolo crotonese.

L’esposizione, veri e propri racconti per immagini del centro storico, propone scorci del cuore della città in un parallelo visivo tra ieri e oggi. Il confronto di una medesima fisionomia urbana sopravvissuta nel tempo.

Ancora una proposta di ampio interesse dell’assessore alla Cultura Rachele Via in collaborazione con Gak e Krotongrafia, curata con grande attenzione dall’ufficio cultura del Comune di Crotone.