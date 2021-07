Ambiente e rifiuti: l’Amministrazione di Cassano a confronto con gli operatori turistici e commerciali

Il sindaco di Cassano Gianni Papasso, ha promosso e tenuto un incontro con gli operatori turistici e commerciali per fare il punto della situazione relativamente ad alcune criticità rilevate che interessano soprattutto il servizio di igiene urbana, con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti presso gli insediamenti turistici presenti sul litorale cassanese.

La riunione, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’esecutivo, il presidente dell’assise civica, funzionari dell’ente e il titolare della Progitec, Le Piane, si è tenuta nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città. Nel relazionare sulla questione, il primo cittadino non ha mancato di ricordare anche le recenti disposizioni emanate per il recupero strutturale delle facciate esterne, al fine di renderle sicure per la pubblica incolumità e più decorose alla vista, dei centri commerciali sia dei Laghi che di Marina di Sibari, la “Città del Mare” del comune di Cassano. Subito a seguire, ha focalizzato l’attenzione del suo dire sui problemi organizzativi inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti sia per quanto riguarda i lidi, sia i villaggi turistici, poiché l’impresa appaltatrice, che per i prossimi tre anni gestirà il servizio, ha segnalato all’amministrazione comunale che taluni ancora non provvedono a differenziare i rifiuti, determinando, di conseguenza intoppi al sistema di raccolta che provocano nocumento sia al servizio, sia maggiori onerosi, per il conseguente aumento della relativa tassa, per l’utenza.

A tale riguardo, il sindaco Papasso, confermando un maggiore impegno, così come era già avvenuto in precedenza implementando, di concerto con l’impresa appaltatrice, durante la bella stagione, la raccolta dell’umido e della plastica tutti i giorni, con facoltà di conferire i rifiuti negli orari stabiliti anche presso l’area K a Marina e K2 ai Laghi, ha chiesto a tutti collaborazione e maggiore senso civico. Dopo avere ascoltato e convenuto, infine, su alcuni suggerimenti venuti dagli operatori, il primo cittadino ha preso impegno che a partire dal prossimo 10 luglio il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti funzionerà tutti i giorni. Al termine della riunione, il sindaco Papasso, ha espresso viva soddisfazione per l’intesa raggiunta con gli operatori turistici e commerciali del litorale cassanese ai fini di tendere all’ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, che di conseguenza, comporterà una migliore promozione d’immagine del territorio.