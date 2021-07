Partito dal catanzarese il tour di Sport e salute di Special Olympics Team Calabria

E’ partito dalla provincia di Catanzaro il “Tour di Sport e Salute Inclusivo”, ideato da Special Olympics Italia Team Calabria con l’intento di promuovere l’attività sportiva a seguito delle restrizioni dettate dalla pandemia. Iniziativa nata per stimolare, anche per fini turistici, la diffusione su tutto il territorio regionale dei principali obiettivi del movimento come la partecipazione, l’integrazione e il benessere psico-fisico.

Questo Tour, che si articolerà in un percorso a tappe che toccherà tutte le provincie della Calabria, ha avuto un inizio positivo con la prima tappa “Summer Beach Games”, organizzata presso il Lido Golden di Davoli Marina, dal Direttore provinciale di Catanzaro Francesco Miscioscia. Quest'ultimo, insieme al suo staff, è riuscito a garantire, ai numerosi partecipanti che si sono confrontati nelle discipline del nuoto, canottaggio, corsa, bocce e badminton, un momento di sano divertimento nei campi gara attrezzati.

L’evento ha visto la partecipazione dell’A.S.D. Andromeda di Reggio Calabria e dell’O.D.V. Diversamenteingioco di S. Caterina dello Ionio, del Delegato del Comitato Italiano Paralimpicio della provincia di Catanzaro, Francesco Gualtieri, e dei dirigenti del Team Regionale di Special Olympics, ovvero il Direttore Regionale Luisa Elitro, il direttore della provincia di Vibo Valentia Rossella Ciconte, il Direttore della provincia di Crotone, Francesca Pellegrino, e il referente regionale dell’area volontari Renato Raffa.

La giornata è stata impreziosita dalla presenza a bordo campo degli scout, di numerosi fans, volontari e familiari che, grazie al loro entusiasmo, sono riusciti a sprigionare l’energia positiva del Gruppo Special che a breve si diffonderà, in occasione della seconda tappa, anche nella provincia di Vibo Valentia.