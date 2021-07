Incidente sulla Ss 182 “Delle Serre Calabre”: coinvolte tre auto, tre i feriti

Tre persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 182 “Delle Serre Calabre” nel comune di Satriano.

I malcapitati viaggiano a bordo di tre distinte auto che sono rimaste coinvolte nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine e del 118 per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

La viabilità è stata chiusa in località Laganosa (km 89,800) in entrambe le direzioni. Al momento il traffico veicolare viene deviato su strade locali segnalate in loco.