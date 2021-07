Covid in Calabria: 27 nuovi positivi e due morti nelle ultime 24 ore

Continuano in Calabria i numeri complessivamente bassi nel bollettino regionale sull’andamento del contagio da coronavirus. Sono infatti 27 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 25) e purtroppo si registrano altri due morti. I tamponi effettuati oggi sono stati 2.155 e il tasso di positività è del 1.25%.

Gran parte dei nuovi contagi, per meglio dire 24, sono stati registrati nella provincia di Cosenza. Un caso è stato registrato in altra Regione e due casi a Crotone. di (+8), di (+3) e di Crotone (+3). Nessun nuovo caso è stato invece registrato nella provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il virus nella nostra regione sono state 68.989.

Cala ancora il numero di ricoveri nei reparti ordinari dove attualmente si trovano 59 malati (- 10). In terapia intensiva si trovano invece 6 pazienti (+1). In isolamento domiciliare si trovano invece 4.909 calabresi (-118).

Aumentano i guariti, dato che allo stato attuale sono in tutto 62.787 (+152) i cittadini usciti dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 4.974 (-127).

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino, dove non si registrano nuovi i positivi al Covid, sono state complessivamente 23.088 i contagiati. In particolare, i casi attivi sono 256, di cui 18 in reparto, 1 in terapia intensiva, 237 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 22.832: 22.497 guariti, 335 deceduti.

Nel cosentino, che purtroppo oggi conta 24 nuovi contagi, i positivi riscontrati sono stati in tutto 23.044. Qui i casi attivi sono ancora 4351: 20 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4327 in isolamento domiciliare. Invece i casi chiusi sono18693, di cui18137 guariti, 556 deceduti.

Nel catanzarese, dove non ci sono nuovi positivi, i contagi accertati sono stati finora 10.251. Nel dettaglio, sono 123 i casi attivi: 14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 108 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10128, di cui9984 guariti, 144 deceduti.

Nel crotonese i casi covid segnalati sono stati in tutto 6.571, 2 nelle ultime 24 ore. In particolare, i casi attivi sono 59: 4 in reparto e 55 in isolamento domiciliare. Sono invece 6512 i casi chiusi: 6411 guariti, 101 deceduti.

Nel vibonese, che oggi non registra nuovi positivi, sono in totale 5.562 i casi registrati da febbraio 2020. I casi attivi qui sono 54, di cui 3 in reparto e 51 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5508: 5416 guariti, 92 deceduti.