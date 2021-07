Crotone. Voce sul cantiere del Teatro Comunale: “entro la fine dell’anno la consegna”

Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce si è recato stamani sul cantiere teatro comunale per vedere con i suoi occhi a che punto sono i lavori per il completamento di una struttura che da troppo tempo è attesa dai crotonesi.

Al sopralluogo, al quale ha partecipato anche l’assessore ai lavori pubblici Ugo Carvelli, ha fatto seguito un incontro con il direttore dei lavori e le maestranze.

“Ho voluto personalmente rendermi conto della situazione, soprattutto perché troppo tempo è passato per la realizzazione di questa struttura”. Ha detto Voce, che ha aggiunto: “Contiamo di poterla finalmente di poterla consegnare alla città entro la fine dell’anno.”

Secondo quanto sarebbe emerso nel corso del sopralluogo, i lavori sono in uno stato avanzato e il foyer, la platea e la galleria sono completi così come i locali destinati a camerini e servizi oltre quelli previsti per la fabbrica della creatività. Sono in corso, invece, i lavori relativi al palcoscenico e gli ingressi.

“Si è parlato tanto su questa struttura – ha aggiunto il primo cittadino - e mi rendo conto che purtroppo i commenti e le giuste attese sono state supportate da ritardi inaccettabili. Abbiamo deciso di mettere un punto definitivo e sarà un’opera che vogliamo completare”.

Voce ha poi precisato che è stata “creata ad arte pura favolistica sull’azione dell’amministrazione” ed ha chiarito “I cantieri sono aperti, si lavora e si vogliono completare le opere. Non a caso a breve consegneremo anche il secondo lotto del lungomare alla città”.