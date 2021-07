Federmanager Calabria: Luigi Severini è il nuovo presidente

Luigi Severini

Si è svolta ieri l’Assemblea ordinaria di Federmanager Calabria, l’associazione sindacale che rappresenta, sostiene e supporta i dirigenti, quadri e professional delle società che producono beni e servizi in Calabria e che a sua volta fa parte di una rete nazionale che conta 55 sedi territoriali ed una presenza a partire dal 1945.

L’Assemblea, grazie al collegamento in video conferenza, ha visto la partecipazione numerosa dei dirigenti di tutta la regione e anche di coloro che si trovavano in trasferta per motivi di lavoro. Eletto all’unanimità alla Presidenza di Federmanager Calabria il dr Luigi Severini, riconosciuto da tutti i soci come il rappresentante naturale dei valori culturali e delle competenze manageriali che dovrà esprimere la categoria dirigenziale nei prossimi anni.

L’Assemblea ha inoltre eletto n° 7 Consiglieri, nelle persone di Mario Alvaro, Rosario Branda, Giampiero Costantini, Santo Marazzita, Sabrina Mileto, Antonio Maria Mirante, Pasquale Nicotera e n° 3 Revisori dei Conti: Angelo Platania (Presidente), Giovanni Formisano e Eugenio Sonni (supplente).

Il Presidente Severini, rivolgendosi all’Assemblea: “Ringrazio i soci che oggi mi affidano questo importante incarico e per la stima e la fiducia che mi vengono accordate. Intendo impegnarmi per mettere al centro la cultura manageriale, cultura soprattutto che si fonda sul merito, e che necessita di essere valorizzata e promossa nei giovani, soprattutto in Calabria. Se i giovani non credono nella meritocrazia subiremo, sempre di più, gli effetti negativi determinati dalla cosiddetta fuga dei cervelli. Come dirigente riconosco con fierezza che la nostra azione offre un contributo sociale, culturale ed economico che è sempre stato messo al servizio delle istituzioni e che oggi merita di acquisire la giusta visibilità. Il mio mandato sarà certamente in continuità con il Presidente dimissionario, l’ing. Pasquale Clerico’, a cui va il mio affetto e ogni gratitudine per quanto finora fatto.”