San Nicola Arcella, nuovo incidente lungo la Statale 18: ferito un centauro

Poteva avere un epilogo diverso l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a San Nicola Arcella, lungo la Statale 18, dove negli ultimi giorni si sono registrati diversi sinistri in più tratti. Un auto ed una moto si sarebbero scontrati per motivi ancora in corso di accertamento, nei pressi di un hotel.

Fortunatamente entrambi i guidatori sono rimasti solo feriti dall’impatto: ad avere la peggio è stato il centauro, che a causa del colpo ha riportato delle ferite considerate guaribili in circa due settimane. In corso i dovuti accertamenti della Polizia Stradale, intervenuta sul posto assieme ai sanitari del 118.