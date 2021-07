Crotone, dichiara di costruire tettoie ma realizza delle stanze: denunciato

Nuovo abuso edilizio scoperto a Crotone, dove i Carabinieri Forestali hanno notato qualcosa di sospetto in un cantiere nel quartiere di Farina. Nello specifico, diverse tettoie in legno che, una volta ultimate, erano state “avvolte” da blocchetti di calcestruzzo, divenendo così delle vere e proprie stanze.

Un metodo di costruzione insolito, che ha insospettito i militari che hanno dunque effettuato dei controlli. Da questi sarebbe emerso come il proprietario dell’immobile, un imprenditore del posto, avrebbe presentato una scia volta alla sola costruzione di tettoie in legno per il riparo dal sole e dagli eventi atmosferici.

Le tettoie però si sono trasformate però in un vero e proprio manufatto lungo circa 20 metri, diviso in diverse sanze dotate di porte e finestre, da adibire verosimilmente a servizi igienici funzionali all’attività sportiva. Il tutto, dunque, senza alcuna autorizzazione.

Per tali motivi, l’intero manufatto è stato posto sotto sequestro, ed il soggetto è stato denunciato per costruzione abusiva.