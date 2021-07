Diocesi Catanzaro-Squillace, morto l’arcivescovo emerito Antonio Cantisani

È tornato alla casa del padre l’arcivescovo emerito della Diocesi di Catanzaro-Squillace, Monsignor Antonio Cantisani. Un lungo impegno ecclesiastico in terra di Calabria ha contraddistinto l’operato del parroco, impegnato nella sede arcivescovile di Rossano già nel 1971.

Sempre in quell’anno venne nominato Vescovo di Cariati, per poi essere trasferito presso l’arcidiocesi di Catanzaro nel 1980. Fù il primo arcivescovo della diocesio “unificata” di Catanzaro-Squillace, nel 1986, della quale venne nominato come arcivescovo emerito nel 2003.

Numerose le pubblicazioni di taglio teologico, storico e spiriturale, frutto di un impegno profuso per tutta la sua vita. Presidente della commissione episcopale per le migrazioni dal 1985 al 1990, Cantisani fu anche presidente della conferenza episcopale calabrese dal 1995. Le esequie si svolgeranno domani, 2 luglio, presso la Basilica dell’Immacolata di Catanzaro, e saranno presiedute dall’attuale arcivescovo Monsignor Vincenzo Bertolone.