Referendum per l’eutanasia legale, raccolta firme anche in Calabria

Nel corso del prossimo fine settimana anche in Calabria sarà possibile partecipare alla raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale. Promosso dall’Associazione Luca Coscioni e sostenuto trasversalmente da diverse formazioni politiche, la raccolta firme per regolamentare e garantire il fine vita si estenderà anche nella nostra regione con diversi banchetti.

I primi stand saranno accessibili ai firmatari il prossimo 3 luglio a Vibo Valentia su Corso Vittorio Emanuele II dalle 10 alle 14; a Reggio Calabria, su Corso Garibaldi dalle 18 alle 22; a Tropea in Piazza Veneto dalle 21 alle 23; a Paola, su Corso Garibaldi dalle 21:30 alle 22:30.

La raccolta proseguirà anche domenica 4 luglio, con banchetti a Pizzo Calabro in Piazza della Repubblica, dalle 18 alle 21; a Reggio Calabria in Via della Marina Alta dalle 18 alle 22; a Tropea in Piazza Ercole, dalle 21 alle 23.

Il comitato fa comunque sapere che potrebbero aggiungersi altri banchetti nelle prossime ore.