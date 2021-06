Processo Iris. Chieste condanne per la cosca Alvaro: 12 anni per l’ex sindaco

Chiesti 12 anni di reclusione per l’ex sindaco di Delianuova Francesco Rossi. L’accusa ha infatti chiesto la condanna per l’ex amministratore accusato di associazione mafiosa nel processo “Iris” contro la cosca Alvaro (QUI) che si sta concludendo, con il rito ordinario, davanti al Tribunale di Palmi.

La pm della Dda di Reggio Calabria, Giulia Pantano, ha infatti sostenuto che l’ex sindaco sarebbe stato a disposizione della famiglia di Sinopoli non solo nell’ambito dell’attività amministrativa di Delianuova, ma anche per alcuni appalti pubblici, come lavori di realizzazione dell’elettrodotto Sorgente-Rizziconi.

La pm ha chiesto 27 condanne, la pena più pesante è stata chiesta per Raffaele Alvaro detto “Pagghiazza”. Richieste di condanne anche per Carmine Alvaro detto “u limbici”, Antonino Bonforte e Saverio Napoli (16 anni) e Giuseppe Alvaro e Domenico Rogolino (15 anni).

Sono invece sei i mesi di reclusione e il pagamento di 3mila euro chiesti per Enzo Nociti, l’ex consigliere comunale di Reggio Calabria accusato di corruzione elettorale.