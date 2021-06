Scompare da Cessaniti, ritrovato morto lungo una scarpata

Era scomparso nella mattinata e le ricerche erano state avviate intorno alle 16 e 30, ma dopo circa due ore si sono concluse, purtroppo, con un tragico epilogo: il malcapitato, un 67enne di Mileto, A.A., è stato difatti trovato morto.

Appena lanciato l’allarme da parte dei Carabinieri, sono interventi i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, che si sono recati in Località Cava di Cessaniti per la ricerca dello scomparso.

Sul posto è stato inviato anche il personale esperto in tecniche SAF (le tecniche Speleo Alpino Fluviali) ed uno in Tas, la Topografia Applicata al Soccorso, attrezzati ovviamente di appositi automezzi, tra cui l’Ucl, l’Unità Comando Locale.

Come dicevamo, alle 18:20 i vigilfuoco hanno rintracciato lo scomparso lungo una scarpata ma, ormai, privo di vita. Al momento sono in corso le operazioni di recupero della salma.

Il 67enne si sarebbe recato nelle campagne della zona in cui è stato ritrovato morto per ragioni che sono ancora da chiarire. Dalle prime analisi il decesso pare sia stato conseguente ad una caduta. L’allarme era stato lanciato dai familiari che non l’avevano visto rientrare.