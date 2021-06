Tragedia a Crotone: scende per aprire il cancello, muore travolto dalla sua auto

Drammatico incidente questo pomeriggio in via dei Delfini di località Gabella a Crotone, dove un uomo è rimasto schiacciato dotto la propria auto, morendo sul colpo.

Inutili i soccorsi del 118 che, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato, M.D. le sue iniziali, di 70 anni.



Secondo quanto ricostruito dalle polizia, l’uomo sarebbe uscito dall’auto, un'Alfa Romeo, per andare ad aprire un cancello. Tuttavia, il mezzo avrebbe preso velocità in maniera incontrollata, finendo per travolgerlo.

Necessario l’intervento di un’autogrù dei Vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo, che dopo l’impatto si era incastrato ed impediva il recupero del corpo.

In corso le indagini per cercare di far luce sull’accaduto.