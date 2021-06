Cultura, la Regione finanzia gli eventi con 1.3 milioni

“Questo è il segno della nostra attenzione per gli eventi, la cultura e l’arte come proposta per l’ampio pubblico di fruitori e visitatori, ma soprattutto per i calabresi che hanno dovuto patire i silenzi delle strade e delle piazze durante tutta la pandemia”. Esordisce così il presidente facente funzioni Nino Spirlì, commentando il nuovo fondo messo a disposizione dalla Regione per lo svolgimento di eventi culturali nel 2021.

Fondo finanziato grazie al Pac 2014/2020, e che dispone di uno stanziamento di 1.3 milioni di euro che andranno a beneficio di enti pubblici, fondazioni, associazioni, imprese, consorzi, società e cooperative impegnate in ambiti letterari, teatrali, d’orchestra, d’opera, di esibizioni, di mostre e di arte multidisciplinare.

“A loro la Regione Calabria non farà mancare la giusta ricompensa e la disponibilità ad aiutare le produzioni” conclude Spirlì, che ribadisce l’intenzione di voler sostenere la promozione artistica non solo come elemento di sviluppo locale, ma anche come attrattiva turistica.