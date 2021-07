A San Giovanni in Fiore prende il via l’iniziativa “Estate al Nido”

“Diamo un servizio ai più piccoli e alle famiglie, in una struttura attrezzata, adeguata e rimessa a nuovo”. Questo il commento di Rosaria Succurro, sindaca di San Giovanni in Fiore che ha inaugurato l’iniziativa Estate al Nido, in partenza oggi.

“Nei giorni feriali, nel ristrutturato asilo nido comunale di via XX Settembre verranno seguiti gratuitamente 20 bambini, di età compresa tra 0 e 36 mesi” continua la prima cittadina, che parla di una iniziativa “senza precedenti” e che durerà per tutta l’estate.

“L’attività sarà gestita dalla cooperativa vincitrice della gara pubblica, come previsto dalla legge, e saranno impiegate 9 figure specializzate, tutte di San Giovanni in Fiore, assunte con regolare contratto e tutte con i requisiti richiesti. Si tratta di 5 educatori, 1 coordinatore, 2 ausiliari e un addetto amministrativo” spiega ancora la sindaca, che invita tutti gli interessati a chiedere maggiori informazioni per poter iscrivere i loro figli.