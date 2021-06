Cattolica, ubriachi aggrediscono un carabiniere: arrestati due calabresi

Erano impegnati nel controllo di alcuni veicoli i Carabinieri della stazione di Cattolica, nel riminese, proseguendo con diversi fermi stradali lungo Via Francia.

Cosa che non deve essere andato a genio ad una coppia di uomini, un ventisettenne ed un trentunenne, che fermati dalla pattuglia hanno iniziato ad andare in escandescenza.

In evidente stato di ebrezza, sarebbe stato in particolare il più giovane dei due ad inveire nei confronti dei militari, assumendo un comportamento ostile ed aggressivo. Inutili i tentativi di ristabilire la calma: il ragazzo ha sferrato un pugno contro un militare, per poi scappare in auto.

Una fuga terminata a breve distanza, nel comune di Sassofeltrio, dove i due sono stati raggiunti nelle rispettiva abitazioni ed arrestati. Si tratta di due pregiudicati che dovranno ora rispondere di minaccia, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, per loro è stato disposto l’obbligo di firma, assieme alla sospensione del reddito di cittadinanza di cui erano percettori.