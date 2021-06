Dissesto idrogeologico, Spirlì: “Autorizzati interventi a Gioiosa Ionica e Marina di Gioiosa”

“Per anni, la Calabria è stata colpevolmente trascurata nell’ambito della mitigazione del rischio. Adesso, invece, stiamo impegnando tante risorse ed energie per metterci al riparo dai disastri ambientali e garantire la sicurezza di cittadini e imprese”. È quanto afferma il presidente facente funzioni Nino Spirlì, che nella mattinata odierna ha confermato l’autorizzazione di due interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nel reggino.

Tali interventi riguarderanno i comuni di Gioiosa Ionica e di Marina di Gioiosa, per un importo complessivo di oltre 712 mila euro. Tali fondi saranno investiti nella realizzazione di tratti murari di argine, briglie, la sistemazione idraulica e la riparazione delle soglie danneggiate, fino alla pulizia dei canali con relativo decespugliamento.

“Prosegue incessante l’attività dell’ufficio del commissario per la difesa dei nostri territori” conclude Spirlì in qualità di commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeolocio.