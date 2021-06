Corigliano-Rossano, consegnava a domicilio pizza e marijuana: arrestato

Le attenzioni rivolte ai clienti di una pizzeria di Corigliano-Rossano dovevano essere una vera e propria ossessione per un uomo regolarmente impiegato, che oltre a consegnare le pizze a domicilio si premurava di consegnare, su richiesta, anche dosi di marijuana. Lo hanno scoperto gli agenti di Polizia a seguito di un’intensa attività di controllo, che ha permesso di mettere in luce un sistema di spaccio camuffato da attività lavorativa.

Nella fattispecie, la pizzeria era un’attività perfettamente in regola e funzionale, all’interno della quale però veniva mascherato il comportamento criminale del soggetto, trentenne del posto, che sfruttava così la consegna a domicilio per consegnare anche droga ai vari clienti. Tale comportamento, reiterato nel tempo, ha permesso di identificare la pizzeria come una sorta di piazza di spaccio, al punto che alcuni clienti vi si recavano per acquistare non pizze e patatine ma della marijuana.

Scattato il blitz all’interno del locale, gli agenti del commissariato locale hanno rinvenuto diverse dosi già pronte alla vendita. La perquisizione domiciliare a carico del fattorino hanno permesso di scoprire un’ulteriore scorta di circa 140 grammi. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio.