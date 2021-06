Diamante, evade dai domiciliari e tenta la fuga con un furgone: arrestato

Attimi di tensione questa mattina lungo la strada statale 18 litoranea, quando un furgone con le targhe occultate ha iniziato a guidare pericolosamente lungo la strada mettendo a rischio l’incolumità degli altri guidatori. Fatto prontamente segnalato alla Polizia Stradale, che è subito intervenuta per identificare il guidatore.

Il furgone, che nonostante l’intenso traffico estivo procedeva a veocità sostenuta, è stato individuato nei pressi dello svincolo di Diamante. Nonostante l’alt imposto dagli agenti, per tutta risposta il guidatore ha premuto a tavoletta l’accelleratore, tentando un’improbabile fuga.

Raggiunto dopo poche centinaia di metri, il mezzo è stato fermato e l’autista identificato: si tratta di un quarantunenne del posto, pregiudicato agli arresti domiciliari per droga. Un’evasione in piena regola, che si è tramutata in un aggravamento della pena e conclusa con il riarresto da parte degli agenti.