Cirò. Estirpa macchia mediterranea senza autorizzazione, denunciato

Ha tagliato ed estirpato diversi arbusti di macchia mediterranea, per questo motivo il proprietario dell’area è stato denunciato dai carabinieri forestali. È successo nel corso di un controllo in località Serra dell’Angiolo a Cirò, dove i militari hanno accertato il taglio e l’estirpazione della macchia mediterranea in un terreno privato.

La vegetazione costituiva un bosco, con la presenza di specie tipiche come roverella, leccio, oleastro, frammisti a lentisco, perastro e altre specie meno rappresentate. L’area era stata dunque dissodata e livellata. E in alcune parti i carabinieri hanno notato ceppaie degli alberi estirpati e la legna e il frascame tagliato.

I carabinieri hanno accertato la distruzione di un’area di quasi mezzo ettaro di terreno. Nell’area hanno poi notato la costruzione di tre lunghi gradoni, con le relative scarpate, la cui area sarebbe stata destinata a coltura agraria.

Il proprietario del terreno, un cirotano di 76 anni, non aveva alcuna autorizzazione. È stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone per l’estirpazione del bosco, con conseguente violazione della normativa paesaggistica ed urbanistica riguardo l’assetto del territorio.