Al via l’Open vax day, dal 30 giugno al 6 luglio vaccinazioni senza prenotazione

Da oggi, mercoledì 30 giugno, fino al 6 luglio si terrà l’Open vax day, ovvero l’accesso alla campagna vaccinale anti Covid senza prenotazione.

Sarà possibile ricevere la prima dose del siero senza alcuna prenotazione per tutte le categorie aventi diritto, a partire dai 12 anni di età, ai residenti e ai non residenti. Verrà garantita, comunque, la priorità a coloro che hanno effettuato la prenotazione su piattaforma.

L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Calabria, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Struttura Commissario Straordinario, Difesa, Aziende Sanitarie e Croce rossa.

Al momento le persone vaccinate sono un milion e 500mila. Il 60% delle persone aventi diritto ha ricevuto la prima, almeno un milione, mentre il 30% ha terminato la vaccinazione.

Come scrive la Protezione Civile sono arrivate “diverse richieste di vaccinazioni per i non residenti, che vengono gestite in tempo reale dagli operatori, ricevendo un feedback più che positivo da parte degli utenti che trovano risposte e soluzioni a domande e incertezze”.