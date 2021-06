A Lampanaro MutaMenti inaugura l’albero dei libri cadenti

La nuova promozione di lettura dell’associazione culturale MutaMenti passa per il cuore della periferia di Crotone e arriva a Lampanaro. Qui i soci, alla presenza dei componenti dell’associazione San Giorgio Lampanaro, hanno inaugurato l’installazione artistico letteraria “L’albero dei libri cadenti. Storie all’altezza dei bambini”.

Dai rami dell’albero di pino, presente sulla piazzetta del quartiere periferico di Lampanaro, adiacente il campetto di calcio, come per magia pendono tanti libri per piccini, posizionati da MutaMenti e pronti per essere letti dai bambini che popolano il quartiere.

“Per promuovere la lettura - ha spiegato Patrizia Pagliuso, presidente di Mutamenti - questa volta abbiamo pensato di creare un’installazione artistica che solleticasse la curiosità dei più piccoli per avvicinarsi ai libri”. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dall’associazione San Giorgio Lampanaro, rappresentato dal suo presidente, Francesco Ceraudo: “Ci fa molto piacere accogliere l’opera di Mutamenti che ben si coniuga con la nostra mission che è quella di riqualificare il quartiere pensando proprio ai bambini”.

I libri donati sono per i ragazzi che possono decidere di leggerli sul posto, tra una giocata a pallone e l’altra, oppure slacciarli dall’albero, continuare a leggerli a casa e riposizionarli al loro posto, una volta terminata la lettura.

Molti dei libri utilizzati per la realizzazione dell’albero dei libri cadenti sono stati donati da alcuni ragazzi del Circolo dei piccoli lettori di Margherita, creato da MutaMenti. Un modo simbolico per unire le due periferie nell’amore per i libri. All’allestimento erano presenti, inoltre, per MutaMenti Pamela Presti e Giuliana Spagnolo e Gianni Razionale per l’asd San Giorgio di Lampanaro.

MutaMenti è impegnata da anni nella promozione della cultura dalla periferia al centro. Negli anni passati ha contribuito alla creazione della biblioteca scolastica della scuola secondaria di primo grado di Margherita. Un’intera biblioteca per ragazzi che oggi conta quasi 1500 libri, tutti best seller della letteratura per i più giovani. Grazie a questa nuova iniziativa a Lampanaro l’associazione continua in quest’opera, di rianimare gli spazi urbani periferici anonimi e indifferenti.