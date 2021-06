Attrezzi da pesca illegali: multe e sequestri a San Lucido

Non si arresta l’operato della Guardia Costiera, impegnata in continue azioni di salvaguardia ambientale e di contrasto alla pesca illegale, particolarmente diffusa e praticata proprio in questi periodi dell’anno. Nella giornata di ieri un nuovo intervento ha permesso di effettuare nuovi sequestri e di elevare sanzioni per oltre 2 mila euro nel comune di San Lucido.

In particolare, personale della Guardia Costiera di Cetraro e di Vibo Valentia ha rinvenuto diversi attrezzi da pesca professionali occultati in piccole unità di diporto, e posseduti da soggetti sprovvisti da regolare licenza di pesca. Si tratta di 3 reti di tipo “ferriata”, utilizzate prevalentemente da pescatori professionisti che sono così in grado di attingere ad una maggiore quantità di stock ittici.

Immediata dunque la sanzione ma anche il sequestro delle strumentazioni.