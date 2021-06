Crotone, incontro con delegazione dei pescatori: definiti punti e richieste

La manifestazione dei pescatori di questa mattina non è passata inosservata all’amministrazione comunale di Crotone, che dopo aver espresso solidarietà scendendo in piazza tra i manifestanti ha indetto una riunione con le marinerie e le sigle sindacali del settore.

Incontro che si è svolto nella Sala Giunta, e che ha permesso alle associazioni di pescatori di formalizzare una serie di punti e richieste, storicamente ribaditi ed oggi ripresentati. Questi infatti chiedono la modifica all’accordo quadro del febbraio 2017, riguardante le royalties ed in particolare lo sblocco dell’annualità del 2014. Chiesta inoltre una convocazione dei sindaci interessati dal contibuto, al fine di trovare un accordo in vista del nuovo programma previsto per il 2022. Occhio di riguardo per la necessità di istituire un tavolo tecnico con i rappresentati dell’Eni, al fine di valutare le aree escluse dalla pesca e le eventuali rimodulazioni delle royalties.

Impegno raccolto dal sindaco Vincenzo Voce, che – fa sapere l’ente – ha annunciato di volersi fare promotore del suddetto tavolo al quale parteciperanno anche una rappresentanza delle associazioni di pescatori.