Covid, trend confermato: nel bollettino 25 nuovi contagi e nessun decesso

Anche l’odierno bollettino regionale sembra confermare il netto calo di contagi in tutta la Regione. Sono infatti 25 i nuovi casi segnalati, mentre prosegue, fortunatamente, l’azzeramento dei decessi.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+7), seguita da quelle di Vibo Valentia (+4), di Crotone (+3) e di Catanzaro (+2), mentre non si registra alcun nuovo caso nel reggino (+0). Sono stati 930.258 (+2.269) i tamponi eseguiti, con un tasso di positività nuovamente aumentato al 1,09%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 23.009 (+7), ed i casi attivi sono 4.561. Di questi, 4.533 sono in isolamento, 25 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 17.891 guariti e 556 decessi.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 5.561 (+4) e gli attivi sono 59. Di questi: 57 si trovano in isolamento e 2 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.410 i pazienti guariti e 92 i deceduti.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.560 (+3) e gli attivi sono 53. Di questi: 49 si trovano in isolamento e 4 in reparto, nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.407 i guariti e 100 i deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 10.247 (+2), mentre i casi attivi 168. Di questi, 150 in isolamento, 16 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 9.936 pazienti e ne sono deceduti 143.

Nel reggino, infine, i positivi al covid rilevati complessivamente rimangono 23.088 (+0), mentre i casi attivi sono 316. Di questi: 294 in isolamento, 21 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 22.439 i guariti e 333 i decessi.