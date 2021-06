Carenza idrica, l’amministrazione di Frascineto si appella ai cittadini

“La civica amministrazione, rinnova anche quest’anno, l'invito a tutti i cittadini ad usare l'acqua potabile per gli usi a cui è destinata”. È la richiesta messa nero su bianco dall’amministrazione comunale di Frascineto, nel tentativo di arginare i disservizi dovuti alla cronica carenza idrica che si ripresenta ogni estate.

“Come ogni anno puntualmente, all'aumento delle temperature, si registrano consumi eccessivi della risorsa idrica, derivanti da uso improprio” spiega l’amministrazione, che impone il “divieto di usare l'acqua potabile per innaffiare gli orti e i giardini; di utilizzarla per lavare automezzi; per lavare terrazzi, piazzali e balconi lasciandola scorrere senza alcun motivo o per innaffiare le piantine sui balconi”.