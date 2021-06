Il Vaticano ha sciolto di Movimento Apostolico di Catanzaro

Dopo oltre quarant’anni di attività, il Movimento Apostolico di Catanzaro è stato sciolto. Il documento, firmato dai cardinali Luis Ladaria, Beniamino Stella e Kevin J. Farrel, è stato presentato all’arcivescono metropolita di Catanzaro Vincenzo Bertolone.

“Le presunte rivelazioni che hanno originato il Movimento attraverso la fondatrice, signora Maria Marino, sono da ritenersi non di origine soprannaturale” è scritto nero su bianco nel documento redatto a seguito di una visita avvenuta il 13 ottobre scorso. Tale movimento, fondato nel novembre del 1979, ha vissuto un periodo di espansione non irrilevante, tanto da essere descritto come un’attività che “ ha trovato adesioni tra i fedeli laici, ha visto nascere vocazioni, ma assai presto ha incontrato difficoltà e contrasti”.

Sospesa anche l'Associazione pubblica di fedeli Maria Madre della Redenzione, ed interrotte tutte le attività dell’aggregazione religiosa.