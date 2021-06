Internazionalizzazione, la Regione presenta il progetto “Italy Muslim Friendly”

“Ci siamo guardati attorno, dopo aver aver insistito molto sul mercato interno, per verificare le possibilità per i nostri prodotti, soprattutto quelli di qualità, di avere anche altri mercati di riferimento, come il Medio Oriente e tutti quei Paesi che sono in grande sviluppo”. Parte da qui il nuovo progetto regionale “Italy Muslim Friendly”, presentato dall’assessore regionale Gianluca Gallo questa mattina.

Un progetto che prevede, in via sperimentale, una serie di iniziative finalizzate al turismo dai paesi musulmani ed all’export di prodotti agroalimentari. Si tratta di “un progetto di ricerca scientifica sull’Internazionalizzazione delle imprese calabresi nei mercati arabi-musulmani. Un percorso di collaborazione che prevede attività di studio e ricerca, formazione, tirocini per giovani laureati calabresi e affiancamento alle tante imprese calabresi che hanno la necessità di internazionalizzarsi e interagire con i mercati internazionali” spiega ancora l’assessore all’agritoltura, che ha presieduto la presentazione assieme al segretario generale delle Camere di Commercio, Bruno Calvetta, ed al docente Peppino De Rose.